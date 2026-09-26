Märtha Louise moedigt dochter aan bij Noors dansprogramma

Leah Isadora Behn is zaterdagavond voor het eerst in actie gekomen bij het dansprogramma Skal vi danse, de Noorse versie van Dancing with the Stars. Haar moeder, de Noorse prinses Märtha Louise, was van de partij om haar dochter aan te moedigen, blijkt uit beelden van Noorse media.

Behn sprak zich in het programma uit over het overlijden van haar grootvader koning Harald eind vorige maand. "De afgelopen weken waren heel bijzonder. Een paar weken geleden is mijn grootvader overleden. In veel opzichten was hij de grootvader van iedereen in Noorwegen," zei ze volgens Dagbladet. De 21-jarige zei ook een beetje overweldigd te zijn.

Ook stiefvader Durek Verrett en zussen Emma Tallulah Behn en Maud Angelica Behn waren aanwezig om Behn aan te moedigen. Op een foto van Dagbladet lijkt Märtha Louise een traantje weg te pinken.