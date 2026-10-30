Märtha Louise vol lof over echtgenoot Durek in Noors tv-programma

Prinses Märtha Louise heeft zich in het Noorse televisieprogramma A-Laget liefdevol uitgesproken over haar echtgenoot Durek Verrett. "We vullen elkaar heel goed aan. Hij zorgt ervoor dat ik groei en de beste versie van mezelf durf te worden, zonder na te denken over wat anderen ervan vinden", vertelt de zus van koning Haakon, is te zien in een video die zij zelf heeft gedeeld.

De prinses had naar eigen zeggen gelijk een goed gevoel toen ze haar man voor het eerst ontmoette. "Ik denk dat er mensen zijn met wie je je gewoon meer verbonden voelt dan met anderen. Alsof je ze al kent", deelt ze. Ook zei ze dat Verrett, met wie ze sinds 2024 is getrouwd, het kind in haar naar boven haalt. "We hebben het ook heel leuk samen", voegde ze eraan toe.

A-Laget, dat Het A-Team betekent, is te vergelijken met het Nederlandse EO-programma Een buitengewoon gesprek. Het idee is dat bekende personen worden geïnterviewd door een groep mensen met een vorm van autisme.

Märtha Louise laat op Instagram weten dat ze haar deelname aan het programma "een geweldige ervaring" vond. "Bovendien heb ik mezelf op allerlei manieren echt uitgedaagd", schrijft ze. De aflevering wordt zaterdag uitgezonden.