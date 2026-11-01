Martha Stewart 'verdrietig' om kritiek op daklozenkostuum

De Amerikaanse presentatrice en zakenvrouw Martha Stewart is "verdrietig" dat haar Halloweenkostuum mensen heeft gekwetst. Dat zegt Stewart in een reactie bij Page Six, na onlinekritiek. Zaterdag deelde Stewart een foto op Instagram, waarop te zien was dat ze zich had verkleed als dakloze vrouw.

De presentatrice verwijderde de Instagram-post kort nadat ze die had geplaatst, maar de foto gaat nog rond op sociale media. Stewart draagt daarop gescheurde kleren, heeft vegen in haar gezicht en houdt een bord vast met de tekst "Ik heb honger. Help mij!!"

Volgens de bekende zakenvrouw was haar kostuum bedoeld om "bewustzijn te creëren voor het zeer serieuze onderwerp van dakloosheid". "Dakloosheid blijft een van de grootste uitdagingen en slepende crises van Amerika. Het ligt me na aan het hart en ik heb veel tijd en energie gestoken in het steunen van goede doelen die deze maatschappelijke epidemie bestrijden", aldus Stewart.

Stewart is bekend van onder meer de programma's Martha Stewart Living (1993 tot 2004) en The Martha Stewart Show (2005 tot 2012). In de shows gaf ze lifestyleadvies. Daarnaast gaf ze boeken en een tijdschrift uit.