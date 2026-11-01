De NOS gaat vanaf maandag meer tijd besteden aan het weer. Het nieuwe item, NOS Weer, duurt drie minuten en volgt op het NOS Journaal van 20.00 uur. Het blokje wordt afwisselend gepresenteerd door Marco Verhoef, Willemijn Hoebert, Peter Kuipers Munneke en Roosmarijn Knol. De weersverwachting aan het einde van het journaal blijft.

Volgens de omroep vonden de NOS-weermensen dat er meer te melden is over het weer dan mogelijk was aan het einde van het journaal. In NOS Weer wordt meer uitleg gegeven over het weer van de komende dagen en over weertrends op langere termijn. Daarnaast kan er meer aandacht worden besteed aan het weer in de regio, als er grote regionale verschillen zijn.

Het nieuwe weerblok wordt opgenomen in de nieuwe studio van de NOS, die zondag voor het eerst te zien was in het NOS Journaal van 20.00 uur. De studio wordt vanaf maandag ook gebruikt voor het NOS Journaal van 18.00 uur, het NOS Jeugdjournaal en Nieuwsuur. Volgens de omroep is er met de nieuwe studio meer mogelijk op technologisch vlak, zoals "extended en augmented reality". De oude studio was tien jaar in gebruik.

Daarnaast krijgen de NOS-site en -app en de socials van de NOS een nieuw uiterlijk. Volgens hoofdredacteur Giselle van Cann draagt de nieuwe look bij aan de herkenbaarheid van de programma's. "De samenleving versnippert en het medialandschap wordt steeds meer gestuurd door ondoorzichtige algoritmes. Of informatie afkomstig is van een professionele journalistieke organisatie of van een éénpitter achter een laptop, is niet meer vanzelfsprekend helder", aldus Cann. "Des te belangrijker dus dat wat wij maken in één klap herkenbaar is als afkomstig van de NOS."