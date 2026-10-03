Marthe De Pillecyn kijkt ernaar uit om binnenkort samen met Josje Huisman op te treden tijdens de SingAlong in Symphony-shows van Studio 100. "De persoon die al vanaf moment 1 in mij geloofde! Kijk er superhard naar uit om het podium samen te delen!", schrijft de Belgische zangeres op Instagram.

Huisman maakte van 2009 tot 2015 deel uit van de populaire meidengroep K3. Ook was ze jurylid in het programma K3 zoekt K3, waarin de oude formatie op zoek ging naar opvolgers. De Pillecyn, Hanne Verbruggen en Klaasje Meijer waren uiteindelijk de winnaars van de talentenjacht.

Zaterdag werd bekend dat Huisman in december tijdelijk invalt voor K3-zangeres Verbruggen, die met zwangerschapsverlof gaat. Ze staat dan op het podium naast De Pillecyn en het Nederlandse K3-lid Julia Boschman. De optredens vinden plaats in België en Nederland.