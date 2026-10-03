ZEIST (ANP) - Bondscoach Xavi Hernández voert zondag in de thuiswedstrijd tegen Servië een aantal wijzigingen door in zijn basisopstelling. Dat zei de Spanjaard zaterdagmiddag tijdens een persconferentie in Zeist.

"Ik moet het team een beetje verversen, er komen wat veranderingen. We spelen veel wedstrijden in korte tijd", aldus Xavi, die de beschikking heeft over al zijn 23 spelers. Eerder deze interlandperiode verlieten aanvallers Brian Brobbey en Cody Gakpo en verdedigers Lutsharel Geertruida en Jan Paul van Hecke met blessures het trainingskamp.

"Wij moeten goed op de spelers letten en kijken of ze fris en fit zijn. We hebben ook te maken met het belang van de clubs van de spelers", aldus Xavi.

Nederland staat na drie speelronden met 5 punten op de tweede plaats in groep 2 van de A-divisie van de Nations League. Servië is nog puntloos. Afgelopen zondag won Nederland in Belgrado met 2-1 van Servië. De aftrap in het Philips Stadion in Eindhoven is zondag om 20.45 uur.