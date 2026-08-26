Martien Meiland kreeg herseninfarct na verkeersongeluk

Martien Meiland is naar eigen zeggen in april getroffen door een herseninfarct, nadat hij betrokken raakte bij een verkeersongeluk. Dat vertelde de 65-jarige realityster woensdag op zijn verjaardag aan RTL Boulevard.

Op de vraag hoe Meiland naar de toekomst kijkt, liet hij weten dat hij dat niet doet. "Ik zie wel wat de dag brengt. Ik ben blij dat ik er nog ben", antwoordde hij. "Ik heb dit jaar toch wel iets meegemaakt waarvan ik dacht: 'haal ik het nog wel?'" zei hij zichtbaar geëmotioneerd. In eerste instantie wilde Meiland daar niets over kwijt, maar hij vertelde daarna toch dat hij een herseninfarct heeft gehad.

Samen met zijn dochter Maxime Meiland zat hij dit voorjaar in een bus toen ze een ongeluk kregen. Eerst leek er niets aan de hand, maar uiteindelijk belandde hij vier dagen later toch in het ziekenhuis. "Toen dacht ik: nou, daar ga ik. Het is gelukkig allemaal goedgekomen, maar daar moet ik dit jaar wel heel erg aan denken. Ik ben zo door het oog van de naald gegaan, zei de arts."

Naar eigen zeggen kon Meiland niet meer zien. "Toen ik uit de operatie kwam, zag ik het plafond weer en kon ik weer praten. Ik kon die man wel omhelzen", aldus Meiland over de arts die hem behandelde.