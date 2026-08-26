Charles en Camilla komend najaar naar Caribisch gebied

Koning Charles en koningin Camilla brengen eind oktober en begin november een bezoek aan het Caribisch gebied. De herfstreis valt onder meer samen met de Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in Antigua en Barbuda, maakte het Britse hof woensdag bekend.

Charles begint zijn bezoek op 27 oktober in de Bahama's, onderdeel van het Britse Gemenebest, waarvan hij staatshoofd is. Op uitnodiging van de president van Guyana brengt de koning vervolgens een staatsbezoek aan Guyana. Hierbij wordt gevierd dat het Verenigd Koninkrijk en het eiland al zestig jaar een bilaterale relatie onderhouden.

Samen met koningin Camilla brengt Charles tot slot een officieel bezoek aan Antigua en Barbuda, waar de CHOGM van 1 tot en met 4 november plaatsvindt. De koning was in 2021 voor het laatst in het Caribisch gebied, toen nog in zijn rol als prins. De aankomende reis viert volgens Buckingham Palace de "gemeenschappen, culturen en natuur" binnen de Gemenebest-familie.