Martin Garrix brengt nieuw nummer uit met U2

Martin Garrix is opnieuw de studio ingedoken met de mannen van U2. Vrijdag presenteerde hij een gloednieuwe samenwerking tijdens zijn headlineshow op het Belgische festival Tomorrowland. Gitarist The Edge speelde het nummer als verrassing mee, is te zien op beelden.

Het liedje heeft de naam Fireflies gekregen en komt "binnenkort" uit, schrijft Garrix op Instagram.

In 2021 bracht de Nederlander al het nummer We Are The People uit met U2-zanger Bono en The Edge. Het liedje was destijds het officiële anthem van het EK voetbal.