Eloi Youssef neemt tijd voor eerste soloalbum

Eloi Youssef neemt de tijd om zijn eerste soloalbum te voltooien. De voormalig frontman van Kensington heeft "geen groot plan", maar wil er deze zomer wel voor gaan zitten, vertelt hij in AD-bijlage Mezza.

"De afgelopen jaren gunde ik mezelf de vrijheid om geen plaat te hoeven maken", zegt de 39-jarige Youssef. "Ik heb geen torenhoge hypotheek, geen villa of een sportauto. Zo kan ik redelijk rondkomen. Ik wilde dit album pas maken als het vanzelf stroomde."

De zanger krijgt nu het gevoel "dat het eruit wil". Maar omdat hij alles alleen doet, "sluipt het alledaagse leven er al snel in", vervolgt hij. "De helft van de week heb ik mijn dochter bij me en ben ik er helemaal voor haar. Haar moeder en ik zijn al heel lang uit elkaar. Pas als ik weer een paar dagen voor mezelf heb, kom ik creatief op gang. Meestal heb ik één dag nodig om weer in mijn lijf te landen, daarna komen de zinnen en de melodieën."