Martin Garrix brengt volgend jaar eerste popalbum uit

Martin Garrix brengt op 5 maart 2027 zijn eerste popalbum uit. De plaat MARTY telt veertien nummers en bevat samenwerkingen met onder anderen U2, Ed Sheeran, Madonna en de Spaanse zangeres Aitana. Dat maakt de Nederlandse dj woensdag bekend tijdens het Amsterdam Dance Event.

Op het album, dat pop- en dancemuziek combineert, is Garrix voor het eerst uitgebreid zelf als zanger te horen. U2-frontman Bono hielp hem met zijn zangtechniek en schreef ook mee aan de muziek.

Het album gaat over het opgroeien in de schijnwerpers en omgaan met roem. Ook staat het thema "eeuwige liefde" centraal op de plaat. Garrix selecteerde de veertien nummers uit meer dan vierhonderd liedjes waaraan hij de afgelopen jaren werkte. "Hoewel ik dit al het grootste deel van mijn leven doe, voelt het nog steeds alsof ik pas aan het begin sta", aldus de dj.

De titel MARTY verwijst naar zijn eerste dj-naam, DJ Marty, waaronder hij als kind optrad. Garrix laat woensdag tijdens een besloten optreden voor Spotify-luisteraars in Amsterdam alvast enkele nog niet uitgebrachte nummers horen.