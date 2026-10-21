Cornelisse weer zeven keer in boekenlijst, Hèhè stijgt 57 plekken

Paulien Cornelisse staat voor de derde achtereenvolgende week met zeven boeken in de Besteller 60. Volgens boekenkoepel CPNB "worden haar boeken na haar overlijden veel aangeschaft. Er waren veel herdrukken nodig; die zijn vorige week aan de winkels geleverd."

De overleden schrijfster is deze week ook verantwoordelijk voor de grootste stijger in de lijst. Het boek Hèhè, dat eerder verscheen als Boekenweek-thema-uitgave, is 57 plaatsen gestegen en staat nu op plek 2. Op plek 3 staat Taal is zeg maar echt mijn ding van Cornelisse dat 11 plaatsen is gestegen. In het kort komt op plek 8 met een tevens opmerkelijk grote stijging van 43 plaatsen.

De verwarde cavia staat deze week op plek 15, De verwarde cavia - Terug op kantoor op plek 42 en Japan in honderd kleine stukjes op plek 45. Taal voor de leuk komt als herintreder op plek 49. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week staat op plek 1: Veggilaine voor ieder seizoen van Ghislaine Voogd. Het is de tweede keer op rij dat deze populaire vegetariër met een kookboek op 1 binnenkomt in de lijst.

Cornelisse overleed op 30 september op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.