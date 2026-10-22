Martin Garrix ver uit comfortzone als zanger op nieuw album

Martin Garrix is voor zijn aankomende popalbum MARTY ver uit zijn comfortzone gegaan. De dj, die al jarenlang aan de top van de muziekwereld staat, is op meerdere nummers van het album zelf als zanger te horen.

"Het is exciting. Voorheen heb ik heel veel voor anderen geschreven. Dan deed ik zelf wel een demo, maar dan eindigde ik met iemand anders op het eindresultaat. Nu sta ik er met mijn eigen stem op", zegt de dj in gesprek met het ANP. Hoewel hij ervoor uit zijn comfortzone moest, vond hij het ook "heel tof". Het album gaat volgens Garrix ook juist over nieuwe dingen en nieuwe ervaringen. "Dus dat past er wel bij. En veel van de nummers zijn ook heel persoonlijk. Dus het zou ook raar zijn als iemand anders het zou zingen."

De 30-jarige dj, die eigenlijk Martijn Garritsen heet, vond het altijd al leuk om te zingen. Toch had hij "niet echt" verwacht dat hij zijn eigen stem voor zijn nummers zou gebruiken. "Ik ben meer een schrijver en producer voor anderen", stelt hij. Maar de hulp van U2-zanger Bono, die Garrix op vocaal vlak heeft bijgestaan, heeft veel bijgedragen. "Met hem in mijn hoek ben ik zeker comfortabeler."

Wereldsterren

Voor het album dat in maart verschijnt, werkte Garrix niet alleen samen met U2, maar ook met wereldsterren Ed Sheeran en Madonna. "Dat blijft absurd. De eerste keer dat Madonna de studio inliep dacht ik: holy shit, het is gewoon Madonna. Maar dan probeer ik wel snel te switchen. Ik focus in plaats van in shock te zijn."

Een aantal nummers op MARTY is al eerder uitgebracht, maar er komt "heel veel nieuwe muziek die mensen nog niet hebben gehoord. Ik ga het wel de komende maanden testen en hier en daar teasen tijdens mijn shows. Maar de echte release is pas 5 maart."

De dj noemt het "bizar" om eindelijk een releasedatum voor zijn project te hebben. "Want ik heb er al zo lang aan gewerkt. Nu is er ook gewoon een harde datum", vervolgt Garrix. Hij heeft zijn album aangekondigd in poppodium P60 in Amstelveen, "waar ik echt als dj begon. Dus het voelt echt alsof de cirkel rond is".