Martin Morero brengt vrijdag zijn eerste kerstnummer Alleen jij geeft mij dat kerstgevoel uit. Dat bevestigt een woordvoerder van Talpa na berichtgeving van het AD. In de meest recente aflevering van de populaire serie Gooische Vrouwen, die afgelopen zondag op Videoland verscheen, is te zien hoe Morero het nummer in de studio opneemt. Het kerstlied is vanaf vrijdag te beluisteren via Spotify.

Daarnaast is het nummer zondag te horen in de nieuwe aflevering van de SBS 6-serie. Gooische Vrouwen is momenteel bezig met het achtste seizoen, nadat de serie in 2023 een doorstart maakte.

Morero, het fictieve karakter uit Gooische Vrouwen, wordt gespeeld door Peter Paul Muller. Hij speelt de echtgenoot van Cheryl Morero, een rol die wordt vertolkt door Gooische Vrouwen-bedenker Linda de Mol. Muller brak als zanger door met Echte Liefde en Spijt Is Voor Later, nummers uit de serie.