ZAANDAM (ANP) - Tata Steel heeft nieuwe afspraken gemaakt over het meewerken aan toezicht en controles door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De toezichthouder legde het staalbedrijf dit voorjaar een zogeheten last onder dwangsom op van 10.000 euro per overtreding, omdat er in 2024 en 2025 onvoldoende werd meegewerkt met inspecties in de fabrieken. Die maatregel is nu teruggedraaid.

De dreigende boete moest ervoor zorgen dat Tata de controles en metingen niet meer zou belemmeren of vertragen. In een handjevol situaties ging het volgens de Omgevingsdienst niet goed met inspecties. Zo kon een controle vorig jaar september niet doorgaan, omdat Tata plotseling onderhoud had ingepland en een installatie daar tijdelijk voor was stilgelegd.

"We hebben geconstateerd dat de medewerking bij toezicht is verbeterd", stelt de toezichthouder. Sinds het opleggen van de last onder dwangsom zijn er volgens een woordvoerster "duidelijke afspraken" gemaakt die Tata inmiddels intern heeft ingevoerd.