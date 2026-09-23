Martin Scorsese en Robert De Niro krijgen Franse onderscheiding

Regisseur Martin Scorsese en acteur Robert De Niro hebben dinsdagavond een onderscheiding gekregen van de Franse president Emmanuel Macron, meldde het Franse persbureau AFP. De ceremonie vond plaats in Villa Albertine in New York.

De 83-jarige Scorsese werd benoemd tot Grootofficier in het Franse Legioen van Eer en de eveneens 83-jarige De Niro tot Officier in het Legioen van Eer. Volgens AFP ontvingen de mannen de onderscheiding voor hun "inzet voor de film en het behoud ervan."

De Franse president is in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Ook acteur Leonardo DiCaprio was bij de ceremonie aanwezig.