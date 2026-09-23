Verdediger Timber inzetbaar voor Oranje tegen Duitsland

ZEIST (ANP) - Jurriën Timber maakt donderdag deel uit van de wedstrijdselectie van het Nederlands elftal voor de thuiswedstrijd tegen Duitsland in de Nations League. Dat zei bondscoach Xavi Hernández woensdag op een persconferentie.

Timber sloeg de eerste twee trainingen van het Nederlands elftal deze week over. De verdediger van Arsenal maakte eerder deze maand zijn rentree na een liesblessure, die hij half maart opliep. Aan het einde van het seizoen, in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, deed de oud-Ajacied voor het eerst weer mee. Toen Timber zich daarna aansloot bij de selectie van het Nederlands elftal ter voorbereiding op het WK, bleek hij toch niet fit genoeg.

"Iedereen is klaar. We moeten een beetje opletten met Jurriën Timber, die lang geblesseerd was. Maar hij is beschikbaar, zoals iedereen dus", aldus Xavi.