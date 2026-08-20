Martin Scorsese opnieuw betrokken bij film Paul Schrader

Martin Scorsese is als uitvoerend producent betrokken bij de nieuwe film van Paul Schrader, The Basics of Philosophy. Dat meldt Deadline. De twee filmmakers werkten in het verleden samen aan films als Taxi Driver, Raging Bull en The Last Temptation of Christ.

Schrader schreef en regisseerde The Basics of Philosophy, met onder anderen Jack Huston, Sofia Boutella en Bill Pullman. De film gaat over een teruggetrokken filosofieprofessor die worstelt met schuldgevoelens over een beslissing uit zijn verleden. Wanneer het slachtoffer daarvan plotseling weer in zijn leven verschijnt, wordt hij opnieuw met die gebeurtenis geconfronteerd.

Scorsese en Schrader werkten vanaf de jaren zeventig meerdere keren samen. Schrader schreef onder meer het scenario van Scorseses Taxi Driver. Het is de tweede keer dat Scorsese als uitvoerend producent bij een film van Schrader betrokken is, na The Card Counter uit 2021.

The Basics of Philosophy gaat buiten competitie in première op het filmfestival van Venetië, dat van 2 tot en met 12 september plaatsvindt.