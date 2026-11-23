Marvel heeft maandag de laatste trailer gedeeld van de aanstaande nieuwe superheldenfilm Avengers: Doomsday. De film, waarin een grote groep superhelden het opneemt tegen schurk Dr. Doom, gaat op 18 december in première.

De nieuwe trailer bevat beelden van Chris Evans, die terugkeert als Captain America, en zijn tienerzoon die achter zijn geheime verleden als superheld komt. Ook is een deel van het gevecht tussen Dr. Doom en de superhelden te zien.

Naast Evans keert ook Robert Downey Jr. na jaren afwezigheid in de Marvelfilms terug in Avengers: Doomsday. De acteur speelde jarenlang de rol van superheld Iron Man, totdat zijn personage in de film Avengers: Endgame uit 2019 overleed. In Doomsday speelt Downey Jr. de rol van Dr. Doom. Ook andere acteurs als Chris Hemsworth (Thor), Pedro Pascal (Mr. Fantastic) en Florence Pugh (Yelena Belova) zijn te zien in de film.