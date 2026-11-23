PARAMARIBO (ANP) - De Surinaamse schrijfster Cynthia Mc Leod (90) is maandag in Paramaribo onderscheiden door president Jennifer Geerlings-Simons. Mc Leod, dochter van de laatste gouverneur en eerste president van Suriname, is op het presidentieel paleis benoemd tot Groot Officier in de Ereorde van de Gele Ster. Dat bevestigt de communicatiecoördinator van de president tegen het ANP.

Voor haar jarenlange inzet eerde president Simons Mc Leod dit jaar al eerder. In maart verraste zij Mc Leod met een speciale erkenning in verband met de Heritage Month, een activiteit die de nadruk legt op het immaterieel erfgoed van Suriname. Het oeuvre van de 90-jarige schrijfster omvat onder meer historische romans, kinderboeken en studies. Haar bekendste boek is Hoe duur was de suiker? Zij is ook breed gewaardeerd om haar sociale activiteiten.