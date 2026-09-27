Portugal wint in Oslo van Noorwegen in Nations League

OSLO (ANP) - Portugal heeft een uitwedstrijd tegen Noorwegen in de Nations League gewonnen. In het Ullevaal Stadion in Oslo werd het 2-1 voor de bezoekers. Na twee wedstrijden gaat Portugal met 6 punten aan de leiding in Groep A4. Noorwegen en Denemarken volgen op 3 punten.

Portugal, dat donderdag een 1-0-thuiszege boekte op Wales, kwam in de 17e minuut op voorsprong via João Félix. Kort na rust maakte de Noorse sterspeler Erling Haaland gelijk. Maar niet veel later zette AC Milan-spits Gonçalo Ramos de Portugezen weer op voorsprong. In de slotfase kreeg Haaland nog een kopkans, maar hij kon de eerste thuisnederlaag sinds maart 2024 niet voorkomen.