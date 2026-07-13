Mathieu van der Poel en zijn vriendin Roxanne Bertels verwachten een dochter. Dat deelt de bekende wielrenner maandag in een bericht op Instagram.

"Het blijft altijd een bijzonder gevoel om een etappe te winnen in de Tour de France, zeker met mijn twee meiden bij de finish", schrijft de topsporter bij een foto van zijn winnende rit van zondag. Hij deelt er een knipoogemoji en een roze hartje bij.

Van der Poel maakte twee weken geleden bekend dat zijn vriendin zwanger is. Hij deelde toen nog niet of het om een jongen of een meisje ging.