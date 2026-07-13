Acteur Paul Wesley en zijn partner Natalie Kuckenburg zijn getrouwd. Dat deelt Kuckenburg maandag op Instagram. Het koppel heeft vier jaar een relatie en is sinds vorig jaar verloofd.

"Meneer en mevrouw en de 'best man', Greg", deelt de 26-jarige Kuckenburg op Instagram bij een foto waarop het stel in trouwkleding met hun hond poseert. Ze deelt daarnaast ook andere foto's van de bruiloft.

Kuckenburg maakte vorig jaar bekend verloofd te zijn met de 43-jarige Wesley. Voor hem is het huwelijk met model Kuckenburg zijn derde. Eerder was hij getrouwd met actrice Torrey DeVitto en met influencer Ines De Ramon.