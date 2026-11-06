Mats Akkerman is vrijdag uitgeroepen tot de winnaar van het 28e seizoen van De Slimste Mens. De politiek verslaggever van Café Kockelmann nam het in de finale op tegen NOS-journalist Jeroen Gortworst.

De 32-jarige Akkerman speelde de finale tegen Gortworst en cabaretière Claudia de Breij, die was gekwalificeerd omdat ze eerder werd benoemd tot beste speler van het seizoen.

Akkerman is de opvolger van presentator Frank van Leeuwen, die in april het 27e seizoen de kennisquiz van KRO-NCRV won.

Voorafgaand aan de finale van De Slimste Mens werd opnieuw stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelisse. De aflevering werd ingeleid door presentator Herman van der Zandt, die onder andere liet weten haar enorm te missen. Na afloop volgde een compilatie van een reeks momenten van Cornelisse in het programma. De cabaretière en schrijfster overleed eind september op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.