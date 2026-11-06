Macklemore kan zijn Free Palestine Tour voorlopig niet naar grote Amerikaanse concertzalen brengen. Dat schrijft de 42-jarige rapper vrijdag in een bericht op sociale media. Verschillende grote zalen zouden hebben geweigerd hem te laten optreden. Met de optredens zamelt Macklemore geld in voor humanitaire hulp aan Palestijnen.

Eerder deed hij dat met shows in Dublin, Parijs en Londen. "Vanaf het begin was het ons plan om deze tournee naar de VS te brengen", schrijft hij op Instagram. "Maar na wekenlang contact te hebben gezocht, hebben negen grote Amerikaanse arena's ons afgewezen." Het gaat onder meer om Madison Square Garden in New York, Barclays Center in Brooklyn, Prudential Center in New Jersey en de Crypto.com Arena en Kia Forum in Los Angeles. Ook de UBS Arena, Intuit Dome, Chase Center en Climate Pledge Arena zouden de tour hebben afgewezen.

"Halverwege september kregen we beschikbare data in deze arena's tot het einde van het jaar", legde Macklemore uit. "Maar zodra ze erachter kwamen dat dit mijn benefietconcerten voor Palestina waren, vielen die data ineens af. De deuren gingen dicht."

Zakelijke relaties

De rapper laat weten in meer dan twintig jaar toeren nog nooit zoiets hebben meegemaakt. Daarbij verklaarde hij ook dat hij "liever elke kans in deze sector zou verspelen dan nog een dag te besteden aan het beschermen van mensen die hun zakelijke relaties met Israël belangrijker vinden dan het leven van Palestijnen."

Macklemore werd afgelopen zomer uit het voorprogramma gezet bij de tournee van Ed Sheeran om pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Kort daarna kondigde de rapper aan concerten te organiseren om geld op te halen voor goede doelen die de Palestijnen steunen.