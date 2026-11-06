Matt Damon heeft spijt van afwijzen hoofdrol in Ted

Matt Damon heeft nog altijd spijt dat hij de hoofdrol in de komediefilm Ted uit 2012 heeft afgewezen. De 56-jarige acteur vertelt in een interview met GQ dat hij zelden zo hard heeft gelachen tijdens het lezen van een filmscenario, maar zichzelf uiteindelijk uit de rol praatte.

"Ik nam het script zelfs mee naar een etentje en las stukken voor aan mijn vrienden", vertelt Damon. Toch begon hij te twijfelen. "Ik dacht er te veel over na en praatte het mezelf uit mijn hoofd."

De acteur betreurt vooral dat hij door de afwijzing de kans misliep om zes maanden in zijn geboortestad Boston door te brengen. "Mijn vader is inmiddels overleden en als ik terugkijk, denk ik: dat waren zes maanden thuis geweest."

De rol ging uiteindelijk naar Mark Wahlberg, die ook te zien was in het vervolg Ted 2 uit 2015. Damon vindt dat Wahlberg de juiste keuze was. "Ik had het niet beter gedaan", zegt hij.