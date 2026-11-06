WINTERSWIJK (ANP) - In het Gelderse Winterswijk is de natuurijsbaan van de Winterswijkse IJsvereniging op vrijdagochtend om 07.30 uur geopend voor schaatsliefhebbers. Daarmee is het de eerste natuurijsbaan die dit seizoen opent. Op de 400-meterbaan lag bij de opening ongeveer 2,5 millimeter ijs.

Volgens ijsmeester Hendrik van Prooije is Winterswijk de eerste door een combinatie van goede isolatie en een witte bovenlaag van de baan. Daardoor blijft de kou goed behouden. Door een speciale vernevelarm wordt het water in dunne lagen op de baan gespoten, waardoor er een heel vlakke ijslaag ontstaat, waarop met weinig ijs toch al geschaatst kan worden.

In Winterswijk kwam de temperatuur op de meethoogte van 1,5 meter niet onder het vriespunt, maar bij de grond wel. "Anders lag de baan er natuurlijk niet", weet Van Prooije. Hoelang de baan open blijft, weet de ijsmeester niet. "Dat is net als voorspellen wanneer we weer een Elfstedentocht krijgen."