Matt Damon verloor veel gewicht voor hoofdrol in The Odyssey

Matt Damon viel flink af voor zijn hoofdrol in The Odyssey, de film die donderdag verschijnt en waarin hij koning Odysseus speelt. De acteur vertelt in gesprek met het Amerikaanse tijdschrift People dat hij sinds zijn middelbare schooltijd niet meer zo licht was geweest.

De 55-jarige Amerikaan viel af tot een gewicht van ongeveer 75 kilo. "Ik heb het niet op een ongezonde manier veranderd", zegt Damon over zijn gewichtsverlies. "Ik denk dat als ik het tegenovergestelde zou hebben gedaan en was aangekomen, dat het dan gevaarlijk zou zijn geweest. Dat is iets wat ik nooit meer wil doen", stelt de acteur, die voor zijn rol in The Informant! uit 2009 flink aankwam. "Ik ben blij dat ik dat eerder in mijn leven heb gedaan."

Damon gaf voor zijn dieet onder meer gluten op. "Het ging er meer om dat ik fysiek echt heel fit wilde worden, en daarvoor moet je eigenlijk gewoon je eetpatroon aanpassen - het komt neer op een complete verandering van levensstijl", aldus de acteur. "Je moet gewoon heel, heel bewust omgaan met alles wat je in je lichaam stopt."