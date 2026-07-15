Drie schrijvers op shortlist voor Hebban Winq Regenboogprijs

Drie schrijvers maken nog kans op de Hebban Winq Regenboogprijs. Lianne Damen, Emma Zuiderveen en Xilian Macrooy staan op de shortlist voor de prijs, maakte boekenkoepel CPNB woensdag bekend. De Hebban Winq Regenboogprijs is een publieksjuryprijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige queerboek dat tussen april 2025 en januari 2026 de meeste impact heeft gehad op de queercommunity.

De boeken En garde van Lianne Damen, Mensen als zonnen en mensen als manen van Xilian Macrooy en De rest is naakt van Emma Zuiderveen zijn nog in de race. De drie boeken op de shortlist zijn gekozen door het publiek. Uiteindelijk bepaalt een jury onder leiding van Albert Verlinde welk boek de Hebban Winq Regenboogprijs wint. De prijsuitreiking is op 30 juli in Amsterdam.

De winnaar krijgt een plekje op de Boekenboot die meevaart tijdens de Canal Parade Amsterdam. Daarnaast maken de schrijvers kans op 1000 euro. Het is de vierde keer dat de Hebban Winq Regenboogprijs wordt uitgereikt.