Mattel komt met Barbiepop vanwege '100 jaar' Marilyn Monroe

Marilyn Monroe krijgt ter gelegenheid van haar honderdste geboortejaar een eigen Barbiepop. De nieuwe pop van speelgoedfabrikant Mattel is vanaf dinsdag verkrijgbaar, meldt vakblad Variety.

De Barbie is geïnspireerd op de outfit die Monroe droeg in de film Gentlemen Prefer Blondes uit 1953, waarin ze het nummer Diamonds Are a Girl's Best Friend zong. De scène behoort tot een van de bekendste momenten van haar carrière.

De pop draagt een roze satijnen jurk met aan de achterkant een grote strik, lange handschoenen en verschillende diamanten sieraden.

Monroe zou op 1 juni honderd jaar zijn geworden. De actrice overleed in 1962 op 36-jarige leeftijd. Mattel bracht in het verleden al meerdere Barbiepoppen uit rond Monroe.