Politie ziet verband mishandeling Den Bosch en komst asielopvang

DEN BOSCH (ANP) - Een 41-jarige man uit Den Bosch is aangehouden voor de mishandeling van een vrouw op 14 juni. Ze werd die dag in de Brabantse stad door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. Volgens de politie heeft het geweld tegen de vrouw te maken met uitingen rondom de komst van een opvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen.

Een woordvoerder wil dat niet nader toelichten. In Engelen en Bokhoven, beide horend bij Den Bosch, werden vorige maand woningen beklad met leuzen tegen de komst van de jonge asielzoekers.

Op 4 augustus is al een 43-jarige man aangehouden in verband met het incident. Hij is op vrije voeten, maar nog wel verdachte.

De politiewoordvoerder wil niet zeggen wat de rol van de twee mannen en de vrouw is geweest, omdat het onderzoek nog loopt. De vrouw wilde geen aangifte doen, maar de politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak zelf opgepakt.