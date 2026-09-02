Mattie Valk gaat voortaan verder met zijn ochtendshow op Qmusic onder de naam Hey Mattie!. Dat maakte Valk woensdagochtend bekend. De afgelopen dagen konden luisteraars raden onder welke titel de show vanaf maandag door het leven gaat.

De radiodj maakt nu nog samen met Marieke Elsinga de ochtendshow op de radiozender. Vanaf maandag gaat hij dus verder met de ochtendshow. Andere vaste gezichten blijven op hun plek. Zo verzorgt Anne-Marie Rozing het nieuws, is Luc Sarneel een vaste stem vanuit de redactie en maakt Valk op vrijdag het programma met Bram Krikke. Ook het spel 4 op een rij blijft onderdeel van de ochtend.

Elsinga maakte eerder dit jaar bekend te stoppen met de ochtendshow. Zij blijft wel bij Qmusic, ze krijgt haar eigen programma op de vrijdagmiddag.