Acteur Andrew Garfield vindt het een goed idee als Peter Parker en zijn alter ego Spider-Man in de toekomst gay zouden zijn. Dat stelde de acteur volgens Variety tijdens interviews over zijn nieuwe film The Uprising. Garfield speelde het iconische Marvelpersonage tussen 2012 en 2021 in drie succesvolle films.

De acteur deed de oproep ook in 2013 al eens. "Ik denk nog steeds dat iedereen het Spider-Man-pak kan dragen", aldus Garfield. "Daarom is het zo'n geliefd, universeel personage, een van de meest geliefde helden in de geschiedenis van fictieverhalen. Je ziet geen huidskleur, je ziet geen gender, je ziet geen seksualiteit. Door het pak kan iedereen zichzelf in hem herkennen."

Garfield stelt dat hij "het een fijn idee vindt dat iedereen zich gewaardeerd en onderdeel van het verhaal voelt." De acteur suggereerde in 2013 dat MJ, de vriendin van Spider-Man, ook een man zou kunnen zijn. "Waarom zouden we niet kunnen ontdekken dat Peter zijn seksualiteit aan het ontdekken is? Dat is toch niet schokkend? Waarom zou Spider-Man niet op jongens kunnen vallen?"

Na Garfield werd het Spider-Man-stokje overgenomen door acteur Tom Holland, die inmiddels in zeven films te zien was. Het nieuwste deel in de reeks, Brand New Day, verbrak deze zomer bijna alle records. Holland is inmiddels 30 jaar en suggereerde onlangs dat het tijd wordt voor een nieuwe, jonge acteur die de spinnenman kan gaan spelen.