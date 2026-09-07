Radio-dj Mattie Valk gaat woensdag tijdens de landelijke ov-staking reizigers per taxi naar hun bestemming brengen. Voor de actie rijden zogenoemde Hey Mattie! TAXI's door het hele land en Valk zit zelf ook achter het stuur, meldt Qmusic.

"Als ik geen radio-dj was geworden, was ik waarschijnlijk taxichauffeur geweest. In beide beroepen kan je namelijk lekker veel praten", zegt Valk. De ritten en gesprekken met passagiers zijn woensdag te volgen op Qmusic. Luisteraars kunnen via de Qmusic-app gratis een enkele rit aanvragen.

Valk presenteert deze week voor het eerst zijn nieuwe Qmusic-ochtendshow Hey Mattie!. Hiervoor maakte hij jarenlang samen met Marieke Elsinga de ochtendshow Mattie & Marieke.