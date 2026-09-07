Koning Felipe heeft maandag zijn eerste werkbezoek na zijn vakantie afgerond. De Spaanse vorst was in Santander om daar een nieuw cultureel centrum te openen, deelt het paleis.

In het nieuwe Faro Santander, zoals het centrum heet, komen volgens het hof "kunst, cultuur en technologie samen in een publieke setting die voor iedereen te bezoeken is". De koning ontmoette tijdens de opening onder anderen David Chipperfield, de Britse architect van het gebouw, en Faro Santander-directeur Daniel Vega. Na een groepsfoto voor een herdenkingsplaquette volgde een ceremonie waar onder meer de burgemeester van de stad in het noorden van Spanje enkele woorden sprak.

Hierna kreeg Felipe een rondleiding langs de diverse tentoonstellingen in het centrum. Faro Santander bevindt zich in het historische Pereda-gebouw, waar vroeger het hoofdkantoor van de Santander-bank was gehuisvest. Op beelden die het paleis deelt, is onder meer te zien hoe de koning enkele schilderijen bekeek en buiten enthousiaste toeschouwers begroette die op de opening waren afgekomen.