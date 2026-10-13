Maxime Meiland heeft zichzelf aangemeld voor Expeditie Robinson. Dat bekende de tv-persoonlijkheid dinsdagochtend bij Radio 538. "Het kwam helemaal uit mezelf, daar was geen twijfel", aldus Meiland. RTL maakte maandag de kandidaten voor het nieuwe seizoen bekend.

"Wij zaten natuurlijk jarenlang exclusief bij Talpa en ik mocht niet meedoen. En ik ben in die jaren natuurlijk weleens gevraagd. En toen we gingen stoppen, dacht ik: ja, dit is het moment. Ik ga het nu doen", verkondigde ze op de radio. De realityserie van de familie Meiland op SBS6 stopte in 2025 na zes jaar.

De motivatie van de 30-jarige Meiland kwam onder meer voort uit haar liefde voor spelletjes. "Ik ben heel erg competitief." Maar haar vader Martien en moeder Erica vonden het idee "verschrikkelijk". "Mijn vader zei: kind waar begin je aan? Wat moet je daar? Er is geen wijn, geen borrelplank en misschien zit je wel met mensen die je helemaal niet mag."

De realityster zei tot slot dat ze niet lang na hoefde te denken over een smoes om haar deelname aan het programma geheim te houden. "Ik heb gewoon gezegd dat ik meedeed aan een tv-programma en dat ik daar niks over mocht zeggen. En dat vond niemand raar. Ik heb daar ook niet echt vragen over gehad."