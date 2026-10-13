Alec Baldwin en zijn vrouw Hilaria waren aanvankelijk niet blij met de documentaire The Trial of Alec Baldwin, die gaat over de strafzaak tegen de acteur na het fatale schietincident op de set van de film Rust. Dat vertelde regisseur Rory Kennedy tijdens het Bend Film Festival in Oregon, meldt Deadline.

"Toen ze de film voor het eerst zagen, vonden ze hem niet goed", vertelde Kennedy. De regisseur laat in de documentaire ook minder fraaie kanten van Baldwins verleden zien, waaronder confrontaties met paparazzi en een omstreden voicemailbericht dat hij in 2007 achterliet voor zijn toen 11-jarige dochter Ireland.

Volgens Kennedy waren die scènes noodzakelijk om te laten zien hoe Baldwin zijn reputatie had opgebouwd. De regisseur vindt dat de aanklagers zich in de strafzaak vooral op die reputatie richtten, in plaats van op wat er op de filmset was gebeurd. "We moesten laten zien wat die reputatie was, en dat moesten we eerlijk doen", aldus Kennedy.

Cameravrouw

Inmiddels staat Baldwin volgens de regisseur positiever tegenover de documentaire. Kennedy denkt dat reacties van kijkers hem hebben geholpen de film meer te waarderen.

Tijdens de opnames van Rust kwam cameravrouw Halyna Hutchins in oktober 2021 om het leven door een schot uit een vuurwapen dat Baldwin vasthield. De rechter beëindigde de strafzaak tegen Baldwin in juli 2024, omdat de aanklagers belangrijk bewijsmateriaal hadden achtergehouden voor de verdediging.