Het Instagramaccount van Montana Meiland is maandag gehackt. Maxime Meiland, de zus van Montana, vraagt op haar eigen Instagramaccount om hulp.

Volgens Maxime is het account van haar zus ook verdwenen. "Ken jij iemand die ons hierbij kan helpen?", schrijft Maxime op het platform. "Laat het me weten."

Montana en Maxime zijn de twee dochters van Martien en Erica Meiland. De familie is bekend van de televisieserie De Meilandjes. In hun nieuwe programma voor RTL nemen ze een boerderij in Friesland over.