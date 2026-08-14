Matthew McConaughey is dankzij Jennifer Lopez ooit onder een politiecontrole uitgekomen bij de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Dat vertelde de Amerikaanse acteur onlangs in de podcast Happy Sad Confused.

McConaughey werd naar eigen zeggen 's avonds laat aangehouden toen hij de grens overstak en de agenten hem opmerkten als een witte Amerikaan "in een mooie truck". "En ik dacht: oh jee, haal je portemonnee tevoorschijn. Daar gaan we", blikte hij terug.

In plaats daarvan besloot de 56-jarige McConaughey te vertellen dat hij samen met Lopez in de film The Wedding Planner had gespeeld. "Ze werden helemaal enthousiast", vertelt McConaughey over het moment waarop ze hem herkenden. "We hebben samen foto's gemaakt en toen lieten ze me gaan."

McConaughey en Lopez vertolken de hoofdrollen in The Wedding Planner. De romantische komedie uit 2001 gaat over een weddingplanner die verliefd wordt op de verloofde van een van haar klanten.