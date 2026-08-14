De aftrap van het nieuwe voetbalseizoen in Engeland is zondag 16 augustus live te zien op het open kanaal Viaplay TV. Hierop wordt de wedstrijd om de FA Community Shield tussen landskampioen Arsenal en FA Cup-winnaar Manchester City uitgezonden. Het overgrote deel van de wedstrijden in de Premier League, die vrijdag 21 augustus begint, is daarna ook weer bij Viaplay te volgen, maakte de streamingdienst vrijdag bekend.

Ook de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tussen landskampioen Arsenal en promovendus Coventry City is op het open kanaal van de streamingdienst te zien. Op zondag 23 augustus wordt uitgepakt met het studioprogramma Viaplay Premier Sunday, met onder anderen oud-voetballer Jaap Stam als analist. Die dag staan de wedstrijden Manchester City - Bournemouth en Newcastle United - Liverpool in de programma's centraal.

Komend seizoen zijn 342 van de 380 wedstrijden uit de Premier League live te volgen bij Viaplay. Vorig seizoen waren enkele wedstrijden alleen te zien bij de collega's van Amazon Prime Video, dat is ook dit seizoen weer het geval.