MEAU verloofd met grote liefde en gitarist

MEAU gaat trouwen met haar partner en gitarist Vadim. Op Instagram deelt de zangeres het nieuws met een reeks foto's van het verlovingsfeestje. "Wij zijn verloofd!!! En dat hebben we gevierd met de allerliefste mensen om ons heen", schrijft Meau Hewitt.

"Nog steeds aan het bijkomen van alle liefde!!", gaat de 26-jarige zangeres verder. "Deze week was zo bijzonder maar voelde achteraf ook dubbel. Zo intens gelukkig zijn met degene van wie je houdt, terwijl diezelfde liefde voor zoveel mensen nog steeds niet vanzelfsprekend is", schrijft ze, doelend op het onderzoek dat deze week naar buiten kwam, waaruit blijkt dat homoseksualiteit onder jongeren vaak niet geaccepteerd wordt. "Liefde is liefde!! En liefde moet gevierd kunnen worden, in welke vorm dan ook!", deelt MEAU tot slot, samen met een emoji van een regenboogvlag.

Hewitt heeft eerder verteld dat de vonk tussen haarzelf en Vadim in januari 2023 oversloeg. Hij treedt regelmatig met MEAU op als haar gitarist.