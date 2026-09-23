UEFA-voorzitter Čeferin: geschonden vertrouwen niet teruggekeerd

OEIRAS (ANP/RTR) - Voorzitter Aleksander Čeferin van de UEFA heeft aangegeven dat het vertrouwen nog niet is hersteld na de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van de FIFA. "Het project dat de eenheid van het wereldvoetbal verbrak mag dan geschrapt zijn, maar het geschonden vertrouwen is niet teruggekeerd; het herstellen daarvan is nu onze taak", zei Čeferin woensdag.

In een videoboodschap voor een voetbalcongres in het Portugese Oeiras zei Čeferin, die de FIFA en zijn voorzitter Gianni Infantino niet bij naam noemde, dat "niet iedereen het voetbal boven zijn eigen ambities plaatst".

"Het vertrouwen in onze sport rust op drie pijlers: eenheid, transparantie en een bestuur dat de velen dient, niet enkelen. De afgelopen tijd zijn deze drie pijlers geschonden door mensen die hadden gezworen ze te beschermen", aldus de UEFA-voorzitter. "Voetbal is niet te koop. Dat is de boodschap die de UEFA al jaren uitdraagt, en ik ben ervan overtuigd dat deze top die boodschap verder zal uitdragen."