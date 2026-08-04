Sebastian Stan is voor het eerst vader geworden, zo schrijven entertainmentwebsites People en TMZ. De Marvel-acteur en zijn partner Annabelle Wallis hebben het nieuws zelf nog niet bekendgemaakt, maar volgens de entertainmentwebsites is de baby vorige maand geboren.

De 43-jarige Stan bevestigde de zwangerschap van Wallis afgelopen mei in een interview met Deadline. Daarin vertelde hij dat hij graag een "goede vader" wil zijn.

Stan en Wallis zijn sinds 2022 samen. Wallis is ook een actrice, onder meer bekend van series als The Tudors en Peaky Blinders.