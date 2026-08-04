FRANKFURT (ANP/DPA) - Het aantal brouwerijen in Duitsland is gedaald naar het laagste niveau in bijna tien jaar. Het Duitse statistiekbureau Destatis meldt dinsdag dat het land in 2025 1415 brouwerijen telde. Dat zijn er 53 minder dan het jaar ervoor.

Daarmee blijft het aantal brouwerijen in ons buurland dalen. Dat komt doordat al een aantal jaar minder bier wordt verkocht en producenten te maken hebben met sterk stijgende kosten. Eerder dit jaar werd al bekend dat de verkoop van Duits bier vorig jaar daalde naar een dieptepunt. De vraag naar alcoholvrij bier groeit wel, maar dat is niet genoeg om de afname van traditioneel bier te compenseren.

Duitsland heeft nu ongeveer evenveel brouwerijen als tien jaar geleden. Volgens Destatis waren er in 2016 1411 bierproducenten. In de jaren daarna steeg dat aantal tot 1552 in 2019, maar sindsdien nam het geleidelijk af.

De zuidelijke deelstaat Beieren, bekend van het Oktoberfest, telde opnieuw de meeste brouwerijen. Dat waren er vorig jaar 588.