Dua Lipa en Callum Turner hebben elkaar voor de tweede keer in een week tijd het jawoord gegeven. Dat deed het sterrenkoppel zaterdag in aanwezigheid van familie en vrienden in Villa Valguarnera in het Italiaanse Bagheria, melden lokale media. Ook verschillende Britse tabloids schrijven erover.

Bij de ceremonie waren ongeveer tweehonderd gasten aanwezig, die arriveerden in zestig minibusjes. Goede vriend Elton John zong tijdens de plechtigheid zijn hit Your Song op piano.

Na het jawoord volgde een besloten diner in de historische villa en aansluitend een groot openluchtfeest, waar naar verluidt vier prominente namen uit de muziek verschijnen. Italiaanse media schrijven onder meer over een gerucht dat Madonna zou langskomen. De veiligheidsmaatregelen rond de residentie zijn maximaal. Voor de poorten staan politieagenten en particuliere beveiligers die door het koppel zijn ingehuurd.

Lipa en Turner hebben sinds januari vorig jaar een relatie. De officiële ceremonie vond vorige week al plaats in Londen. De extravagante bruiloft in Italië, waarvan de festiviteiten drie dagen duren, zou in totaal zo'n 1,5 miljoen euro kosten.