OEIRAS (ANP) - Portugal heeft een oefenwedstrijd voorafgaand aan het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gewonnen. In het Estádio Nacional in Oeiras versloeg de ploeg van bondscoach Roberto Martínez Chili met 2-1.

De doelpunten vielen alle drie in de tweede helft. Toen stonden Portugal en Chili al met tien man. Na een opstootje vlak voor de rust kregen de Portugees Rafael Leão en de Chileen Iván Román rood. Gonçalo Guedes, die na de rust voor Cristiano Ronaldo in de ploeg kwam, opende in de tweede helft de score. Bruno Fernandes maakte de tweede Portugese treffer. Lucas Cepeda scoorde in de extra tijd nog voor Chili.

Wat de gevolgen zijn van de rode kaart voor Leão is nog niet bekend. Chili heeft zich niet gekwalificeerd voor het WK.

Portugal speelt op 17 juni de eerste groepswedstrijd tegen de Democratische Republiek Congo. Oezbekistan en Colombia zijn de andere tegenstanders.