Sony is in gesprek om een film te maken van de populaire videogamereeks Battlefield. Meerdere studio's hadden geboden op de bewerking van Christopher McQuarrie en Michael B. Jordan, maar volgens The Wrap zou Sony aan het langste eind hebben getrokken.

De bedoeling is dat McQuarrie de film gaat schrijven, regisseren en produceren. Jordan is vooralsnog alleen als producent bij de film betrokken. Volgens het Amerikaanse vakblad Variety zou de acteur ook in de film kunnen meespelen, al is dat nog wel afhankelijk van diverse factoren.

Battlefield is een reeks schietspellen van ontwikkelaar Electronic Arts. Het eerste spel verscheen in 2002 en heette Battlefield 1942, met als decor de Tweede Wereldoorlog. De meest recente uitgave, Battlefield 6, verscheen vorig jaar en speelt zich af tussen 2027 en 2028. Die game, de achttiende in de reeks, gaat over een conflict tussen een versplinterde NAVO en een particulier militair bedrijf.