Hattrick Lewandowski bij 6-0-zege Polen op Roemenië

WARSCHAU (ANP) - Polen heeft Roemenië een forse nederlaag toegebracht in de Nations League. De ploeg van bondscoach Jan Urban won in Warschau met 6-0 van Roemenië. Routinier Robert Lewandowski maakte een hattrick.

De 38-jarige spits, die deze zomer FC Barcelona verruilde voor het Amerikaanse Chicago Fire, maakte zijn eerste uit een strafschop. Die kreeg Polen na een overtreding van Radu Drăgușin, die vervolgens de rode kaart kreeg.

In de tweede helft waren de tien van Roemenië niet meer opgewassen tegen de elf van Polen. Lewandowski scoorde nog twee keer. Piotr Zieliński en Jan Bednarek namen ook een goal voor hun rekening, terwijl Virgil Ghiţă in eigen doel schoot. Bij Roemenië speelde PSV'er Dennis Man mee.