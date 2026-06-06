Taylor Swift en Travis Kelce geven elkaar volgende maand naar verluidt het jawoord tijdens een ceremonie in het kolossale Madison Square Garden (MSG) in New York. Dat melden media als TMZ en Page Six.

De zangeres en Americanfootballspeler zouden op 3 juli trouwen en volgens TMZ staan er zo'n 1100 tot 1200 mensen op de gastenlijst, onder wie zanger Benson Boone en model Karlie Kloss. Volgens de media zouden de gasten met klem zijn verzocht details over de bruiloft niet door te vertellen.

Madison Square Garden, de grote concerthal in Manhattan die tevens dient als thuisbasis van basketbalclub New York Knicks en de ijshockeyclub New York Rangers, zou volgens de media perfect zijn om geen pottenkijkers te hebben tijdens de bruiloft. Er zijn geen ramen en bovendien bevat het stadion een ondergrondse parkeerplaats en meerdere backstage-ingangen. Tussen 29 juni en 6 juli zouden er geen openbare evenementen plaatsvinden in MSG. Swift heeft meerdere keren opgetreden in de concerthal, die ruimte biedt aan meer dan 20.000 bezoekers.