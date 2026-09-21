Media willen weer toegang tot Witte Huis en stappen naar rechter

Grote Amerikaanse media die worden geweerd uit het Witte Huis, stappen naar de rechter om die maatregel teruggedraaid te krijgen. CNN, MS NOW en Politico stellen in een gezamenlijke verklaring dat de persvrijheid op het spel staat. Ze schrijven dat ze het recht van burgers verdedigen op onafhankelijke journalistiek waar de overheid zich inhoudelijk niet mee bemoeit.

President Donald Trump maakte vorige week via sociale media bekend dat de drie media geen toegang meer krijgen tot het Witte Huis. Toen journalisten daar later toch naartoe gingen, nam de dienst die Trump bewaakt hun pasjes in beslag. Trump verwijt de drie media in zijn bericht dat ze "nepnieuws" verspreiden. "Hierna zijn andere nepnieuwsmedia aan de beurt", dreigde hij.

Het toegangsverbod wordt gezien als een van de grootste conflicten tussen Trump en de pers tot dusver. De rechtszaak van de betrokken media wordt behandeld in hoofdstad Washington. Mogelijk zijn deze week al de eerste zittingen.